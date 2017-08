Der Pilzberater Peter Rohland erklärt essbare und giftige Pilze. © Waltraud Grubitzsch/Archiv

Gesundheit

Hochschule meldet viele Pilzvergiftungen bei Kindern

An der Medizinischen Hochschule Hannover häufen sich die Fälle von Pilzvergiftungen bei Kindern. Allein in der vergangenen Woche mussten dort vier Mädchen und Jungen behandelt werden, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte.