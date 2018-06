Durch Stromschläge sind in der Grane, einem kleinen Fluss im Harz, fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei erlitt am Donnerstagmittag zunächst eine Siebenjährige einen Schlag, als sie in Astfeld (Kreis Goslar) nach einer Tauchpumpe sah, die ihr Vater in dem Fluss aufgestellt hatte.