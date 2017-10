Stephan Weil (SPD) gibt seine Stimme für die Landtagswahl ab. © Hauke-Christian Dittrich

Wahlen

Hochrechnungen: Rot-grüne Mehrheit unsicher

SPD und Grüne in Niedersachsen haben am Abend der Landtagswahl um ihre Mehrheit zittern müssen. In den Hochrechnungen der ARD ging es am Sonntag zunächst hin und her: Zunächst reichte es nicht für Rot-Grün, zwischendurch doch.