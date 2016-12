Raketen liegen beim Werksverkaufs in den Lagerhallen der Comet GmbH auf einem Karton. © I.Wagner

Brauchtum

Raketen, Böller und funkensprühende Vulkane lassen die Herzen der Hobby-Pyrotechniker höher schlagen. Der Jahreswechsel steht bevor und seit Donnerstagmorgen darf die Knallerei verkauft werden.

Bremerhaven. "Die Käufer standen schon ab vier Uhr morgens Schlange", sagte Richard Eikel, Geschäftsführer der Comet Feuerwerk GmbH in Bremerhaven. Comet ist die Nummer zwei der Branche und bietet seit einigen Jahren einen Werksverkauf. "Best laufender Artikel ist das Überraschungspaket voller Feuerwerksknaller." Man wisse nicht, was drin ist, spare aber etwa 50 Prozent zu einem Einzelkauf, sagte Eikel.

Der Trend geht weiter zu Feuerwerksbatterien, die nur einmal gezündet werden. "Da muss nicht jede Rakete einzeln angezündet werden", sagte Eikel. Er rechnet wieder mit guten Verkaufszahlen. Die Wetterlage sei gut, das sei super entscheidend. "Wenn große Regenfelder angekündigt sind, merken wir das an den Verkaufszahlen."

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet mit einem Silvesterumsatz von 133 Millionen Euro. Verkauft werden dürfen die Produkte an den letzten drei Werktagen im Jahr. 80 bis 95 Prozent des Jahresumsatzes wird an diesen drei Tagen erwirtschaftet. Gezündet werden dürfen die Feuerwerkskörper allerdings laut Verordnung nur Silvester und Neujahr auch von Privatpersonen.

dpa