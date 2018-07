Lingen

"Das war dort der bisher wärmste Tag des Jahres." Auf Platz zwei der heißesten Orte schaffte es am Dienstag demnach Barsinghausen-Hohenbostel - ebenfalls in Niedersachsen, in der Region Hannover. Dort wurden 35,6 Grad gemessen. Marginal kühler war es in Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt: Mit 35,1 Grad schaffte es die Kreisstadt auf Rang drei.

"Für den nördlichen Teil Deutschlands war es damit einer der heißesten Tage des Jahres", sagte Engelmann. In Bayern und Baden-Württemberg hingegen schwitzten die Menschen weniger. "Dort wurden nur um die 27 Grad gemessen, da gab es in diesem Jahr schon heißere Tage."

Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. "Im Gegenteil, besonders im nördlichen Nordrhein-Westfalen, dem Süden Niedersachsens und Teilen von Sachsen-Anhalt wird es noch heißer werden", prognostizierte der Meteorologe. Dort könnten die Temperaturen am Mittwoch bis auf 37 Grad steigen. "Es bleibt bis mindestens Samstag so heiß."

Auch nachts wird es demnach kaum kühler. "Gerade in größeren Städten und Ballungsräumen kann man sich auf tropische Nächte einstellen." Dort würden die Werte nicht unter 20 Grad sinken.

dpa