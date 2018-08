Hannover

Ist die Hitzewelle in Niedersachsen jetzt vorbei? Am Montag sollen Wärmegewitter im Norden erneut Abkühlung bringen. Am Dienstag und Donnerstag ziehen Regenwolken über das Land. Doch noch in dieser Woche geht der Hochsommer in die Verlängerung.

Am Donnerstag kratzen die Temperaturen in Hannover, Göttingen, Wolfsburg, Peine und Gifhorn erneut an der 30-Grad-Marke. Dazu soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Doch der Auftakt für eine neue Hitzewelle wird das wohl nicht. Auch an den folgenden Tagen bleibt es in Niedersachsen zwar warm, doch die Rekordwerte der letzten Wochen werden nicht noch mal erreicht.

Gibt es in den Schulen hitzefrei?

Die Schulen in Niedersachsen gehen mit den heißen Temperaturen zum Auftakt des Schuljahres ganz unterschiedlich um: Während einige Schulen nur bis zur 4. oder bis zur 6. Stunde Unterricht machen und die Kinder dann nach Hause schicken, läuft an anderen Schulen der Unterricht normal. Ein Erlass des Kultusministeriums sieht vor, dass jeder Schulleiter für seine Schule über Hitzefrei entscheidet.

Von ewo/RND