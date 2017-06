Eine Frau genießt auf einem Steg liegend die Sonne. © Daniel Karmann

Wetter

Hitzewelle: Lingen war am Montag der heißeste Ort im Land

Lingen ist am Montag der heißeste Ort in Niedersachsen gewesen. Dort im Westen des Landes wurden 33,0 Grad gemessen. Lingen war damit auch deutschlandweit der zweitwärmste Ort nach Trier in Rheinland-Pfalz mit 33,9 Grad, wie am Abend der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.