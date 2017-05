Ottiliae-Schacht. © Holger Hollemann/Archiv

Denkmäler

Historisches Bergbau-Fördergerüst im Harz saniert

Das nach Angaben der Welterbestiftung Harz älteste erhaltene Bergbau-Fördergerüst der Welt in Clausthal-Zellerfeld wurde mit großem Aufwand saniert. Die rund eine halbe Million Euro teuren Arbeiten an dem zum UNESCO-Welterbe zählenden Bauwerk seien weitgehend abgeschlossen, berichtete die Stiftung am Donnerstag.