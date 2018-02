Ein Blaulicht der Polizei.© Rolf Vennenbernd/Archiv

Kriminalität

13-Jähriger soll Amoklauf angedroht haben

Ein 13 Jahre alter Gymnasiast soll in Bad Fallingbostel (Heidekreis) einen Amoklauf angedroht haben. Die Polizei erhielt einen Hinweis und traf den Schüler am Mittwochmorgen zu Hause an.