Kirche

Mit einem Festgottesdienst hat der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle am Montag sein 25-jähriges Amtsjubiläum gefeiert. Neben zahlreichen katholischen Bischöfen kamen auch führende evangelische und orthodoxe Geistliche zu der Feier im Hildesheimer Dom.

Hildesheim. Trelle wurde am 1. Mai 1992 in Köln zum Bischof geweiht und ist seit Februar 2006 Bischof von Hildesheim. Das Bistum Hildesheim umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611 000 Katholiken.

"Danke, Bischof Norbert, dass Du in den 25 Jahren immer ein Bischof gewesen bist, der nicht abhebt, sondern immer inmitten des Volk Gottes ist", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, nach Angaben des Bistums.

Im Alter von 75 Jahren wird Trelle Anfang September sein Rücktrittsgesuch beim Papst einreichen, seine Nachfolge ist noch nicht geklärt. Oft gibt es eine mehrmonatige Vakanz, bis über den Nachfolger entschieden ist und dieser sein Amt antritt.

An der Spitze des Bistums im überwiegend evangelischen Norden ist es Trelle in elf Jahren gelungen, einen mitunter schmerzhaften Strukturwandel mit einer sinkenden Zahl von Gläubigen und Gemeinden zu bewältigen, in denen Laien künftig mehr Aufgaben übernehmen.

dpa