Die Einstellung WLAN wird angezeigt. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/Archiv

Kommunen

Hildesheim schafft öffentliches WLAN in der Innenstadt

In Hildesheim gibt es ab sofort kostenloses WLAN rund um das Rathaus. Auf das Angebot kann zunächst außerdem auf dem Marktplatz und dem Platz An der Lilie zugegriffen werden, teilte das Stadtmarketing am Freitag mit.