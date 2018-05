Hannover

Die NordLB sei liquide und habe in vielen Bereichen profitabel gearbeitet. Die FDP-Fraktion hatte einen Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht, in dem sie sich gegen eine Kapitalerhöhung aus Steuermitteln ausgesprochen hatte, darin war von einer "Bankenrettung" die Rede. Hilbers warf der FDP vor, der Bank durch Spekulationen über das mögliche Vorgehen zu schaden.

Die NordLB war zwar nach Milliardenverlusten 2016 im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Doch ihre Eigenkapitaldecke könnte zu dünn sein, wenn die Bankenaufsicht demnächst die Anforderungen verschärft. Daher braucht sie mehr Kapital. Diskutiert wird unter anderem auch eine mögliche Kapitalspritze durch die Eigentümer - die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

dpa