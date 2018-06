Hannover

Die Niedersachsen sollen einen zusätzlichen Feiertag bekommen. Darin sind sich fast alle führenden Parteien im Land einig. Nur welcher soll es werden? Darüber wird seit Monaten schon heftig diskutiert und es gibt ganz unterschiedliche Vorschläge. Heute nun werden die 137 Abgeordneten des Landtags in Hannover darüber abstimmen, an welchem Tag die Niedersachsen künftig zusätzlich arbeitsfrei haben werden.

Gleich zu Beginn der heutigen Plenarsitzung ab 13.40 Uhr (laut Tagesordnung) findet die Abstimmung statt. Sie können diese hier live mitverfolgen.

Wer ist für was?

Die SPD hat sich ziemlich schnell schon im vergangenen Jahr auf den Reformationstag am 31. Oktober festgelegt. Das wird von der CDU-Führung mitgetragen, ein entsprechender Gesetzentwurf der rot-schwarzen Landesregierung liegt zur Abstimmung im Landtag bereit. Es gibt aber auch 13 Christdemokraten in der Fraktion, die für den Buß- und Bettag im November sind und zusammen mit einem SPD-Abgeordneten einen Änderungsantrag einbringen werden. Ein Änderungsantrag der Grünen wiederum fordert gleich zwei neue Feiertage: den Internationalen Frauentag am 8. März und den Europatag am 9. Mai. Die FDP ist grundsätzlich gegen einen neuen Feiertag. Zudem haben nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung am Montag sieben SPD- und vier Grünen-Abgeordnete noch einen gemeinsamen Änderungsantrag eingereicht: für den Tag des Grundgesetzes am 23. Mai. Die AfD will den Reformationstag mittragen.

Warum ein zusätzlicher Feiertag?

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits im vergangenen September vorgeschlagen, den Reformationstag zum gesetzlichen Feiertag zu machen, um damit die Ungerechtigkeit bei der Anzahl der Feiertage im Vergleich zu den süddeutschen Bundesländern abzumildern. Die Nordländer haben bislang neun gesetzliche Feiertage, Baden-Württemberg und Saarland zwölf und Bayern sogar 13.

Wie sieht es sonst in Norddeutschland aus?

Schaut man sich in Norddeutschland um, würde der Reformationstag gut ins Bild passen. Denn Hamburg und Schleswig-Holstein hatten sich bereits im Februar für den 31. Oktober entschieden. Die Bremer Bürgerschaft stimmte in erster Lesung ebenfalls dafür. Das kleinste Bundesland will aber mit der endgültigen Abstimmung zunächst abwarten, wie sich der niedersächsische Nachbar entscheidet. In Ostdeutschland außer Berlin ist der 31. Oktober bereits seit langer Zeit ein Feiertag.

Warum wird so heftig diskutiert?

Zum Einen hat die frühe Festlegung der Landesregierung auf den Reformationstag für einigen Unmut gesorgt. Während die evangelische Kirche den Vorschlag des Ministerpräsidenten – wenig überraschend – begrüßte, übten die jüdischen Gemeinden, aber auch die katholische Kirche, die Humanisten und Wirtschaftsverbände scharfe Kritik. Die jüdischen Gemeinden verwiesen auf judenfeindliche Äußerungen des Reformators Martin Luther und die Katholiken fühlen sich an die Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert erinnert. Für die Humanisten spiegelt ein weiterer christlicher Feiertag nicht die große Vielfalt aller Niedersachsen wieder. Sie plädieren für den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Unternehmerverbände lehnten einen zusätzlichen Feiertag grundsätzlich ab, weil sie hohe Kosten für die Wirtschaft befürchten.

Kurz vor der Landtags-Abstimmung hat die Opposition der rot-schwarze Landesregierung schwere Vorwürfe gemacht. FDP und Grüne warfen Ministerpräsident Weil vor, das Land mit seiner Entscheidung für den Reformationstag zu spalten. Der zusätzliche Feiertag sei ein reines Wahlgeschenk von Weil, kritisierte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Der Ministerpräsident habe es aber nicht geschafft, eine breite gesellschaftliche Unterstützung für einen religiösen Feiertag zu finden. Laut der Grünen-Fraktionschefin Anja Piel habe der Ministerpräsident jetzt Probleme mit den jüdischen Gemeinden und der katholischen Kirche.

Wie viele Stimmen braucht die Gesetzesänderung?

Bei der Abstimmung am Dienstag brauchen Weil und seine rot-schwarze Koalition mindestens 69 Stimmen für die einfache Mehrheit. SPD und CDU haben zusammen 105 von 137 Stimmen. Die CDU ließ bereits verlauten, in ihrer 50-köpfigen Fraktion zeichne sich eine deutliche Mehrheit für den 31. Oktober ab – trotz der erwähnten 13 CDU-Abgeordneten, die für den Buß- und Bettag sind. Aus der SPD mit 55 Sitzen wurden zwar zuletzt auch Zweifel am Reformationstag laut - so sprach sich Landtagspräsidentin Gabriele Andretta öffentlich für den Internationalen Frauentag am 8. März aus.Trotzdem sagt CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer: „Ich erwarte am Ende eine stabile Mehrheit für den Reformationstag.“ Ähnlich äußerte sich Wiard Siebels, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner geht angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Landtag nach eigenen Angaben davon aus, dass der Reformationstag gebilligt wird. CDU und SPD haben angekündigt, bei der Abstimmung den Fraktionszwang aufzuheben.

Von RND/dpa