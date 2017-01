Porträt von Martin Luther in der Ausstellung «Luthermania». © Alexander Kohlmann

Ausstellungen

Zum Reformationsjubiläum wirft die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel in einer großen Sonderausstellung einen Blick auf Martin Luther. Zu sehen sind rund 70 Exponate, darunter illustrierte Bücher, Flugblätter und Handschriften.

Wolfenbüttel. Sie stammen zum größten Teil aus den Beständen der Bibliothek, die über die weltweit größte Sammlung an Lutherdrucken verfügt.

"Luthermania" heißt die Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wurde und die die Entwicklung des Reformators zur Kultfigur beleuchten soll. Schon zu Lebzeiten verkauften sich Luthers Schriften so glänzend, dass der Reformator zu einer regelrechten Marke geworden sei, sagte Ausstellungskurator Hole Rößler. Die Schau in Wolfenbüttel ist bis zum 17. April 2017 zu sehen.

dpa