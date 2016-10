Museen

Riesen-Besucherandrang im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig: Nach sieben Jahren Zwangspause wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten ist das renommierte niedersächsische Landesmuseum seit Sonntag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Braunschweig. "Wir haben großen Andrang, die Leute stehen auch jetzt noch Schlange", sagte eine Museumsmitarbeiterin am Nachmittag.

Mit dem Umbau hat das Museum etwa 1000 Quadratmeter an Ausstellungsfläche hinzugewonnen. Das 1887 errichtete Gebäude war 2009 geschlossen, komplett entkernt und neu gestaltet worden. Ein Erweiterungsbau wurde 2010 fertiggestellt. In die Sanierung und den Anbau flossen bisher nach Angaben einer Museumssprecherin etwa 32 Millionen Euro an Landesgeldern.

Die Sammlung des Kunstmuseums des Landes Niedersachsen umfasst insgesamt etwa 190 000 Werke, unter anderem von Peter Paul Rubens und Jan Vermeer. Rund 4000 davon werden derzeit öffentlich präsentiert.

Eines der wertvollsten Gemälde des Hauses ist Rembrandts "Familienbildnis". Kostümstudenten der Hochschule Hannover zeigten zur Wiedereröffnung des Museums sogenannte lebende Bildern: Sie erweckten 21 Gemälde und Skulpturen zum Leben, setzten sich mit der Historie der Werke auseinander und zeigten ihre eigene Sicht auf die weltberühmten Werke.

dpa