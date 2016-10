Besucher im Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig. © Peter Steffen

Museen

Andrang im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig: In der ersten Woche nach der Wiedereröffnung besuchten rund 24 000 Menschen das frischsanierte niedersächsische Landesmuseum.

Braunschweig. Das teilte eine Sprecherin am Montag mit. Das 1887 errichtete Gebäude war 2009 geschlossen, komplett entkernt und neu gestaltet worden. Mit dem siebenjährigen Umbau gewann das Haus etwa 1000 Quadratmeter an Ausstellungsfläche hinzu. In der neugestalteten Dauerausstellung werden Kunstwerke von der Antike bis zur Gegenwart gezeigt. Die Sammlung des Museums umfasst insgesamt etwa 190 000 Werke, unter anderem von Peter Paul Rubens und Jan Vermeer.

dpa