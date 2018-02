Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Jens Büttner/Archiv

Notfälle

Herzinfarkt am Steuer: Autofahrer stirbt

Ein 85 Jahre alter Autofahrer hat im ostfriesischen Landkreis Wittmund am Steuer einen Herzinfarkt erlitten und ist vermutlich daran gestorben. Sein Wagen kam deshalb am Dienstagabend von einer Straße in Utgast ab und fuhr in einen Graben, wie ein Polizeisprecher sagte.