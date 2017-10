Unwetter

Das Sturmtief "Herwart" hat in der Nacht zum Sonntag den Norden erreicht. In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden nach Angaben der Leitstellen zunächst keine größeren Schäden verursacht.

Hamburg. Seinen Höhepunkt wird "Herwart" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD in der zweiten Nachthälfte und am frühen Morgen erreichen. Dann werden an der Nordseeküste und auf Fehmarn Orkanböen der Windstärke 12 mit Windgeschwindigkeiten von über 120 km/h erwartet. Im Landesinneren können in Verbindung mit Schauern einzelne orkanartige Böen auftreten hieß es.

Auf seinem Weg von Lappland her in Richtung Finnischer Meerbusen und Baltikum wirbelt Sturmtief "Herwart" am Sonntag auch die Fahrpläne der Fähren im Wattenmeer durcheinander. Am Morgen werden Schiffe zwischen den Halligen und den nordfriesischen Inseln sowie dem Festland im Hafen bleiben, wie die Wyker Dampfschiffsreederei auf ihrer Homepage mitteilte. Auch die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen wird am Sonntag wegen des erwarteten Orkans zwischen 6.00 Uhr und vermutlich 10.30 Uhr nicht fahren, hieß es. Nach Angaben der Reederei Cassen Eils werden die Fährverbindungen zwischen Helgoland und Cuxhaven beziehungsweise Büsum am Sonntag ausfallen.

dpa