„Herwart“-Bilanz: Verwüstungen und mindestens vier Tote

Sturm

In Niedersachsen wird nach dem Sturm eine Schadensbilanz gezogen. Vor der Insel Langeoog liegt noch ein Frachter fest. Fischer und Naturschützer sorgen sich deswegen um das Wattenmeer.

Hannover. Nach dem heftigen Herbststurm „Herwart“ ist das Ausmaß der Verwüstungen deutlich geworden. Glimpflich davon kamen sechs der sieben Ostfriesischen Inseln. Während auf Wangerooge etwa 80 Prozent eines Badestrands weggespült wurden, registrierten die anderen Inseln lediglich kleinere Dünenabbrüche. Das teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz NLWKN am Montag mit. Im Harz demolierte der Sturm ein erst vor kurzem eröffnetes Wildkatzengehege. Einige Katzen entwischten zwischenzeitlich, konnten aber wieder eingefangen und in umliegende Tierparks einquartiert werden

Mindestens vier Menschen bundesweit sind in dem Sturm mit orkanartigen Böen ums Leben gekommen. Am Sonntag war ein Camper am Jadebusen im Kreis Wesermarsch ertrunken, der nachts vom Hochwasser der Sturmflut eingeschlossen wurde. In Mecklenburg-Vorpommern starben zwei Menschen bei einem Bootsunglück, der dritte Gekenterte wurde weiter vermisst. Zudem wurde ein 61 Jahre alter Jäger aus dem Emsland am Montag in Prangendorf im Landkreis Rostock tot gefunden. Nach Angaben der Polizei lag er unter einem wohl während des Sturms umgestürzten Hochsitz.

Die schwierige Bergung eines im Sturm gestrandeten Frachters vor der Nordseeinsel Langeoog mit Hunderten Tonnen Öl im Tank bereitet Fischern und Umweltschützern Sorgen. Der Sturm „Herwart“ hatte die „Glory Amsterdam“ auf eine Sandbank getrieben. Schlepper sollten das 225 Meter lange Schiff ursprünglich am Montagabend mit dem Hochwasser befreien. Doch das Havariekommando musste seine Pläne ändern, weil die Wassertiefe selbst bei Hochwasser dafür nicht ausreichte. Die 22 Seeleute an Bord sind nicht verletzt. Am Abend sollte über das weitere Vorgehen beraten werden.

Der weggespülte Strand auf der Insel Wangerooge soll erst im Frühjahr wieder aufgeschüttet werden. „Wir befinden uns mitten in der Sturmflutsaison“, sagte der stellvertretende Kurdirektor Christian Pollmann. Es mache keinen Sinn, die Schäden sofort auszubessern. Die Touristen sollen bis dahin trotz der vier Meter tiefen Abbruchkante ans Meer gehen können. „Wir sind gerade dabei, das so herzurichten.“

Bereits 1,4 Millionen Euro musste die kleine Gemeinde Wangerooge in den vergangenen vier Jahren ausgeben, um den Badestrand zu erhalten. Viel Geld, das die Insel eigentlich nicht hat. Bürgermeister Dirk Lindner bezeichnet die jüngsten Sturmflutschäden deshalb als Riesenkatastrophe. Auf Unterstützung vom Land kann er nicht hoffen. „Dieser Abschnitt ist ein reiner Badestrand und dient nicht dem Küstenschutz“, sagte Herma Heyken vom NLWKN.

Bei der Bahn rollte der Verkehr in Niedersachsen nach den Sturmschäden am Montag weitgehend wieder. Die Bahn hatte am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr gestoppt, vor allem die Region rund um Hamburg war betroffen gewesen.

Von dpa