Herbsturm bringt Orkanböen für die Nordseeküste

Wetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen und einer Sturmflut im Norden Deutschlands. Am Mittwoch werden an der Nordseeküste Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer oder mehr erwartet, wie der Wetterdienst mitteilte.

Hamburg. Das Abend-Hochwasser steige an der nordfriesischen Küste auf bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser, im Elbgebiet seien bei plus eineinhalb Meter zu erwarten.

Der erste und recht frühe Herbststurm werde "recht kräftig", besonders windig werde es in den Nachmittagsstunden, sagte ein Meteorologe am Morgen. Die Fährverbindung Hamburg-Helgoland über Cuxhaven fällt aus, wie der Betreiber bekanntgab. "Das Wetter ist zu extrem", sagte die Sprecherin am Morgen. Der Wetterdienst erwartet bis zu sieben Meter hohe Wellen in der Deutschen Bucht.

Auch an Land wird Tief "Sebastian" wohl Schaden anrichten. Bäume drohen umzufallen, da die Böden noch nass seien. Der Sturm könne sie so leicht entwurzeln, erklärte der Meteorologe. An der Nordseeküste soll es stellenweise auch gewittern. Weiter landeinwärts wehe der Wind etwas schwächer. Für Hamburg sind orkanartige Böen mit bis zu 117 km/h vorausgesagt.

dpa