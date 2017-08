Wetter

Herbst in Sicht: In Niedersachsen wird's "grau, kühl, nass"

Kurz vor dem meteorologischen Herbstanfang am Freitag kommt ein Wetterumschwung auf Deutschland zu. Die sommerlichen Tage sind auch in Niedersachsen und Bremen vorerst vorbei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach wissen ließ.