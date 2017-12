Der offizielle Stempel des Weihnachtspostamtes Himmelsthür. © Philipp von Ditfurth/Archiv

Brauchtum

Helfer des Weihnachtsmanns beantworten Zehntausende Briefe

Die "Elfen" in den Weihnachtspost-Ämtern Niedersachsens haben kurz vor Heiligabend viel zu tun. In Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf beantworten die Briefeschreiber Post von Kindern an den Weihnachtsmann.