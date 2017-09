Helene Fischer schwebt in der Tui Arena in Hannover. © Peter Steffen

Musik

Helene Fischer startet Tour in Hannover

Gemeinsam mit Akrobaten vom Cirque du Soleil hat die Schlagersängerin Helene Fischer ihre Tour "Live 2017" gestartet. Vor knapp 10 000 Fans schwebte die Sängerin in einem beinfreien, blauen Glitzer-Outfit an einem Seil von der Hallendecke der Tui Arena in Hannover.