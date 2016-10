Schlagerstar Helene Fischer während eines Auftritts. © Bernd Wüstneck/Archiv

Leute

Helene Fischer startet Deutschland-Tour in Hannover

Schlager-Queen Helene Fischer startet ihre große Deutschland-Tournee im kommenden Jahr in Hannover. Vom 12. bis 17. September tritt die 32-Jährige an fünf Abenden in der Tui Arena auf.