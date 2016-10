Ein Blaulicht auf dem Dach eines Feuerwehrwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Heißes Fett setzt Küche in Ostfriesland in Brand

Ein Kochtopf gefüllt mit heißem Fett hat einen Küchenbrand im ostfriesischen Leer ausgelöst. Der Mieter der Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war am Sonntagabend nach Polizeiangaben nicht in der Lage, das Feuer selbstständig zu löschen und rief die Feuerwehr. Die anderen Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.