Nobelpreise

Der Deutsch-Rocker Heinz Rudolf Kunze freut sich über den Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Der Amerikaner sei für ihn seit langem Messlatte und Trost, sagte Kunze (59) am Donnerstag.

Stockholm/Hannover. "Ich bin erleichtert, dass es nun endlich geklappt hat. Er stand ja seit Jahren auf der Liste."

"Ich finde es gut, wenn auch obskure Autoren den Preis bekommen, aber es war höchste Zeit, dass mal wieder jemand den Preis bekommt, der Millionen Menschen erreicht hat", erklärte der bei Hannover lebende Rockpoet weiter. "Seit meiner Studentenzeit war er für mich eine Messlatte und ein Trost", sagte Kunze. "Er hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, komplexe Texte mit Musik zu verbinden - man kann damit Menschen erreichen."

"Ich besitze alles, was er gemacht hat, und viele Bootlegs darüber hinaus - alles in allem sicher mehr als hundert Alben", berichtete der Rockpoet. "So habe ich ungezählte und immer wieder wechselnde Lieblingslieder." Immer wieder dabei seien "4th Time Around", "Isis" und "In The Garden".

Die Schwedische Akademie hatte am Donnerstag in Stockholm ihre Entscheidung bekanntgegeben. Die Jury lobte dabei Dylans poetische Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition.

dpa