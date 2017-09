Heinen-Kljajic rechnet mit mehr Flüchtlingen an Hochschulen

Hochschulen

Niedersachsens Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) geht davon aus, dass die Zahl der Geflüchteten an Hochschulen im Land deutlich steigen wird.

Osnabrück. Bislang seien etwa 100 Flüchtlinge in Niedersachsen als Studierende eingeschrieben, sagte Heinen-Kljajic der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "Das wird sich aber deutlich steigern." Schon jetzt nutzten viele Flüchtlinge Sprachkurse an den Hochschulen. "Wir bieten derzeit jährlich tausend Plätze in diesen Kursen an, die fast alle belegt sind", erklärte die Ministerin. Zwar nähmen nicht alle Teilnehmer danach ein Studium auf, bei einem großem Teil sei aber davon auszugehen.

dpa