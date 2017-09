Heiligenstadt: Zahl der Ganztagsschulen auf 1800 gestiegen

Landtag

In Niedersachsen ist die Zahl der Ganzstagsschulen im laufenden Schuljahr auf rund 1800 gestiegen. Dies seien 70 Prozent der allgemeinbildenden Schulen, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Mittwoch bei einer Debatte zur Bildungspolitik im Landtag.

Hannover. Heiligenstadt warnte vor den Plänen der FDP, die in ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl vorschlägt, die Lehrkräfte in den Unterricht zu verlagern und die Betreuung am Nachmittag Vereinen und Verbänden zu überlassen. Dies sei eine Rückkehr zur Halbtagsschule mit Nachmittagsbetreuung, so die Kultusministerin. "Das geht mit Turbogeschwindigkeit in die Vergangenheit."

Zuvor hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder den Vorschlag des CDU-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Bernd Althusmann kritisiert, bei der Inklusion ein Moratorium einzulegen. "Sie setzen auf Ausgrenzung und die Paukerschule der 60er Jahre." Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner warf Heiligenstadt vor, sie betreibe "Zwangsinklusion". Die FDP will die Förderschule wieder anbieten.

dpa