Badegäste schwimmen im Außenbereich der Jod-Sole-Therme in Bad Bevensen. © Philipp Schulze

Gesundheit

Heilbäderverband sucht neue Wege für die Kurorte

Der Heilbäderverband Niedersachsen will auf Veränderungen reagieren und mit neuen Kurangeboten die Zahl der Gäste erhöhen. Unter dem Motto "Vom Kurort zum Ort der Kur" hat sich der 3. Bädertag des Verbands am Mittwoch in Bad Bevensen mit Zukunftskonzepten beschäftigt.