Blick auf den Heidkopftunnel. © Martin Schutt/Archiv

Verkehr

Heidkopftunnel der A38 für zwei Nächte gesperrt

Weil die Fahrbahn saniert werden soll, muss der Heidkopftunnel der A38 (Göttingen-Halle) in jeder Fahrtrichtung für eine Nacht gesperrt werden. Nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Halle am Montag (20. November) ab 19 Uhr bis Dienstag (21. November) 6 Uhr gesperrt.