Krankenhäuser

Heidekreis könnte ein neues Krankenhaus bekommen

Im Heidekreis könnte in den kommenden Jahren ein neues Krankenhaus gebaut werden. Der Aufsichtsrat der Heidekreis-Klinikum GmbH habe am Freitag einstimmig beschlossen, mit entsprechenden Planungen zu beginnen, sagte Sebastian Zinke, Aufsichtsrats-Vize der Heidekreis-Klinikum GmbH, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.