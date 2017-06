Ein Unwetter mit Starkregen hat große Schäden verursacht. © Julian Stratenschulte/Archiv

Unwetter

Heftiger Starkregen hinterlässt Schlammwüste

Ein Unwetter mit kurzem, aber heftigem Starkregen hat im Landkreis Hildesheim am Samstag Gräben und Bäche in reißende Ströme verwandelt. In Sottrum in der Gemeinde Holle rissen die Wassermassen mehrere Autos mit, Keller liefen voll.