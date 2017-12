Wetter

Heftiger Schnee: Busverkehr in Osnabrück eingestellt

Heftiger Schneefall hat den Busverkehr in Osnabrück zum Erliegen gebracht. "Der Busverkehr wird ab sofort komplett eingestellt", schrieb die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück am späten am Sonntagnachmittag auf Twitter.