Der Wagenbauer Thomas Huber arbeitet am 20.02.2017 in Braunschweig an einem Motivwagen für den Braunschweiger Karneval. In der niedersächsischen Faschingshochburg Braunschweig werden zu dem Umzug am kommenden Sonntag (26.02.2017) Hunderttausende närrische Besucher erwartet.© dpa

Karneval

Närrisch in Norddeutschland - in Niedersachsens Karnevalshochburgen Braunschweig und Ganderkesee werden wieder Hunderttausende Faschingsfans erwartet. Statt "Helau" heißt es dann erneut "He geiht".

Braunschweig/Ganderkesee. Hunderttausende norddeutsche Narren wollen wieder zeigen, dass nicht nur Köln Karneval kann. So hallt in der fünften Jahreszeit wieder "Hinein und he geiht" und "Ahoi" durch Norddeutschland. Was das bedeutet? "He geiht", plattdeutsch etwa für "Los gehts", ist der Ruf zum Aufbruch für etliche ausgefallen geschmückte Wagen, die am kommenden Wochenende durch die niedersächsischen Karnevalshochburgen rollen werden.

Der Braunschweiger "Schoduvel", niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!", ist der größte Faschingsumzug Norddeutschlands. Seine Wurzeln reichen bis in das Jahr 1293 zurück, also rund 50 Jahre weiter als die ersten Belege des Kölner Karnevals, die auf 1341 datiert sind. "Wir erwarten in diesem Jahr zwischen 180 000 und 250 000 Teilnehmer allein zum Umzug am Sonntag", sagt Gerhard Baller, Zugmarschall und ehrenamtlicher Geschäftsführer des Komitees Braunschweiger Karneval.

Heute ist der Kölner Karneval in seiner Größe und Bekanntheit zwar wohl kaum zu überbieten, aber auch die norddeutschen Festivitäten können sich sehen lassen: In Ganderkesee im Kreis Oldenburg und in Braunschweig werden jeweils über 100 bunt geschmückte Wagen bei den Umzügen am Wochenende präsentiert.

In Braunschweig ist unter anderem ein Inklusionswagen geplant, der für die Integration von Menschen mit Behinderungen wirbt. Zudem ein Wagen der Regionen, der den Plan eines Zusammenschlusses des Braunschweiger Landes thematisiert. Besonders gespannt erwartet werde eine Chimäre aus dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der Freiheitsstatue und einem wildgewordenem Stier, die unter dem Motto "Freiheit läuft Amok" auf der Parade mitfahren soll, kündigt Baller an.

"In Ganderkesee bleiben die Wagenmotive erst einmal geheim", sagt Timo Vetter, Pressesprecher "Fasching um den Ring in Ganderkesee". So politisch wie bei anderen Umzügen werde es bei dem närrischen Jubiläum unter dem Motto "Seit 66 Jahren hinein und he geiht!" aber nicht zugehen.

Das Ganderkeseer Prinzenpaar hingegen ist keine Überraschung mehr. Bereits im Oktober wurden Anke III. und Christian I. vom sogenannten Heldengreifkommando zusammengesucht. Das Heldengreifkommando ist eine finster verkleidete Gruppe, die in der Dunkelheit zu den Häusern der Erwählten kommt, um sie zu krönen. Eine Bedingung gibt es bei der Wahl: Prinz und Prinzessin dürften nicht vorher miteinander bekannt sein, erklärt Vetter.

Bei den immer größer werdenden Umzügen zeigt nun auch die Polizei stärker Präsenz als zuvor. "Konkreten Anlass zur Sorge gibt es nicht", sagt Baller. Nach der Veranstaltungsabsage wegen einer Bombendrohung 2015 vermittele die Präsenz der Beamten aber ein Gefühl von Sicherheit.

Von Weiberfastnacht über Prunksitzungen bis zum Rosenmontagstanz - die ganze Woche über können Faschingsbegeisterte im Norden närrisch werden. Ob die Nordlichter überhaupt in Karnevalslaune kommen? "Sicherlich", betont Vetter. "Das Klischee der steifen Norddeutschen wird in der fünften Jahreszeit einfach abgelegt."

Service

Der Karnevalsumzug in Ganderkesee findet am Samstag um 14.00 Uhr statt.

Der Karnevalsumzug in Braunschweig findet am Sonntag um 12.40 Uhr statt.

dpa/Antonia Schaefer