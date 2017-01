Notfälle

Der havarierte Frachter "Glovis Corona" soll im Laufe der Woche in Bremerhaven entladen werden. Derzeit werden dafür Konzepte erstellt, teilte die Hafenbehörde am Montag mit.

Bremerhaven. Das Schiff hatte vergangene Woche im Sturm bei Wangerooge Schlagseite bekommen, nachdem Ladung verrutscht war. Der 199 lange Frachter hat unter anderem Panzer geladen.

Mehrere Tage lag die unter südkoreanischer Flagge fahrende "Glovis Corona" zuvor in der Nähe von Wangerooge vor Anker. Nachdem Experten die Stabilität und Fahrtüchtigkeit des Schiffes bestätigt hatten, durfte es am Samstag Bremerhaven anlaufen. An Bord sind nach Behördenangaben auf drei Decks rund 1800 Fahrzeuge, darunter auch Militärfahrzeuge wie Panzer.

dpa