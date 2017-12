Kriminalität

Hausverbot in Lokal: Passant lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer haben einen 40-Jährigen in Haren im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt, nachdem sie Hausverbot in einem Bistro bekommen hatten. "Beim Verlassen der Kneipe sprachen sie das bis dato unbeteiligte Opfer an und nahmen es unvermittelt in den Schwitzkasten", sagte ein Polizeisprecher am Samstag.