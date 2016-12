Notfälle

Haus nach Gasexplosion einsturzgefährdet

Eine Gasexplosion in Papenburg (Landkreis Emsland) hat am Dienstagabend ein Haus so schwer beschädigt, dass es nach Polizeiangaben einsturzgefährdet ist. In dem Gebäude habe sich ein älteres Ehepaar aufgehalten, sagte ein Sprecher.