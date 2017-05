Brände

Haus in Wittingen brennt lichterloh: Anwohner gewarnt

In der Altstadt von Wittingen (Landkreis Gifhorn) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Das Gebäude brannte bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh, wie ein Sprecher der Polizei sagte.