Haus in Berne brennt: Mutter mit zwei Kindern kann sich retten. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Haus brennt: Mutter mit zwei Kindern kann sich retten

Eine Mutter mit zwei Kindern und eine weitere Frau haben sich am Montag rechtzeitig aus einem brennenden Zweifamilienhaus in der Wesermarsch retten können. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte gegen Mittag ein Passant, dass aus einem Kellerfenster in Berne Flammen schlugen.