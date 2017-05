Freizeit

Im kleinen Ort Tanne im Ostharz wird am Sonntag (11.00 Uhr) mit einem Festumzug der erste Viehaustrieb nach dem Winter gefeiert. Rund 300 Teilnehmern sind dabei, viele in typischen Harzer Trachten.

Oberharz am Brocken. Auch etwa 30 Kühe laufen mit.

In Tanne wird einer der höchstgelegenen Höfe im Harz bewirtschaftet. In den 1990er Jahren nahmen sich Brockenbauern der Rasse des Roten Höhenviehs an, die es in dem Gebirge so gut wie nicht mehr gab. Mittlerweile gibt es wieder mehrere Hundert dieser Rinder. Die Haltung des Roten Höhenviehs stellte neben der Waldwirtschaft und dem Bergbau historisch eine wichtige Lebensgrundlage im Harz dar.

dpa