Harzkamm mit Schneedecke: Wetterdienst warnt vor Glätte

Wetter

Auf dem Brocken und den Kammlagen des Harzes ist der Winter eingezogen. Bis Sonntagmorgen wuchs die Schneedecke auf dem Brocken auf 14 Zentimeter an, wie Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte.

Wernigerode/Goslar. Bis zum Montag sollten noch etwa fünf Zentimeter dazukommen. Doch auch für die mittleren Lagen des Gebirges in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sagte der Wetterdienst vom frühen Sonntagnachmittag an weiteren Neuschnee voraus: "In Lagen ab 400 Meter werden die Menschen Schneeflocken sehen können, liegen bleibt er erst ab Höhen von 500 Meter", so Oehmichen. Im Tiefland falle der Niederschlag als Regen.

Der Wetterdienst warnte zudem vor überfrierender Nässe. Vor allem in den Nächten klare der Himmel auf, gerade auf Brücken drohten glatte Straßen. Bis zum Sonntagmittag meldete die Polizei im West- wie im Ost-Harz keinerlei besondere Probleme wegen Schnee oder Glätte.

Wer die Schneedecke im Harz abseits der Kammlagen genießen will, muss sich beeilen. Spätestens am Dienstag taue es wegen steigender Temperaturen vermutlich wieder weg, so der DWD-Meteorologe. Ab Mittwoch verspreche Hochdruckeinfluss wieder verbreitet Sonne und Temperaturen von bis zu 10 Grad Celsius.

dpa