Schüler fahren im Oberharz mit ihren Langlaufskiern auf einer Loipe.© Swen Pförtner/dpa

Wetter

Harzer Skiorte rüsten sich für Besucheransturm

Die Wintersportorte im Harz rechnen an diesem Wochenende wieder mit großem Andrang. Am Samstag und besonders am Sonntag werden bei guten Wetteraussichten Tausende von Freizeitsportlern in den Skigebieten erwartet.