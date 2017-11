Forstwirtschaft

Harzer Förster schlagen Riesen-Weihnachtsbäume

Die niedersächsischen Landesforsten ernten in diesen Tagen im Harz und im Solling wieder einige Riesen-Weihnachtsbäume. Die bis zu 25 Meter hohen Fichten sollen unter anderem den Berliner Reichstag, die Autostadt in Wolfsburg und einen Weihnachtsmarkt in Hannover schmücken.