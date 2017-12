Wintersportler fahren mit ihren Skiern auf dem Wurmberg bei Braunlage im Harz. © Swen Pförtner

Freizeit

Harz erwartet ersten Ansturm der Wintersportler

Der Harz erwartet für das Wochenende den ersten großen Ansturm von Wintersportlern in dieser Saison. In den alpinen Skigebieten seien bereits mehr als 20 Pisten geöffnet, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV) am Freitag.