Hans-Joachim Lenke wird neuer Diakonie-Chef

Hans-Joachim Lenke wird neuer Diakonie-Chef in Niedersachsen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Diakoniewerks Schwäbisch Hall tritt die Nachfolge von Christoph Künkel an, der aus Gesundheitsgründen ausschied, teilte die Landeskirche in Hannover am Dienstag mit.