Kirche

Zum Start ihrer Frühjahrstagung hat die hannoversche Landeskirche sich am Mittwoch mit der Erprobung von Kirchenkreis-Pfarrämtern in mehreren Regionen beschäftigt.

Hannover. In Ostfriesland, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sollen flexiblere Leitungs- und Einsatzstrukturen für Gemeindepfarrer ausprobiert werden. Das Vorhaben passt in das Bemühen der Kirche, den Gemeinden mehr Gestaltungsspielräume und Entwicklungen für das kirchliche Leben zu ermöglichen. Über eine dafür geplante Änderung der Kirchenverfassung wird auf der Tagung der Synode ebenfalls beraten.

Um auf das verbesserte Verhältnis von Kirchen und Judentum hinzuweisen, wird an diesem Donnerstag die Skulptur "Twins - Zwillinge" vor dem Landeskirchenamt in Hannover enthüllt. Das Kunstwerk des belgischen Künstlers Johan Tahon war der Siegerbeitrag des Künstlerwettbewerbs "Ecclesia et Synagoga".

dpa