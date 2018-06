Hannover

Der Zug setzt sich am zentralen Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Bewegung. Er gilt mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland sowie 35 Festwagen und Kutschen als der umfangreichste Schützenausmarsch der Welt.

Angeführt wird die Parade unter anderem von Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) und Winfried Ritzke, dem Vizepräsidenten des Deutschen Schützenbundes. Die Zuschauer winken während des Umzugs aber auch Schützenkönigen und -königinnen zu, sehen Mitglieder verschiedener Schützenvereine aus der Region vorbeigehen und hören Musikkorps spielen. 2017 kamen zum Schützenausmarsch rund 150 000 Zuschauer.

Das Schützenfest in Hannover dauert zehn Tage. In diesem Zeitraum werden rund eine Million Besucher erwartet. Die Tradition des mittlerweile 489. Schützenfestes in der niedersächsischen Landeshauptstadt reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück.

dpa