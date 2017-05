Eine Flatterband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung weht im Wind. © Matthias Balk/Archiv

Notfälle

Hannover bereitet sich auf große Evakuierungsaktion vor

In Hannover laufen die Vorbereitungen für eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wegen eines möglichen Bombenfundes müssen am Sonntag rund 50 000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.