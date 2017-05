Finanzen

Hannover Finanz mit Rekordausschüttung

Die Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz hat für 2016 trotz harten Wettbewerbs die Rekordsumme von 97 Millionen Euro an ihre Investoren ausgeschüttet. Ein Jahr zuvor seien es noch gut 67 Millionen Euro gewesen, sagte Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode am Montag in Hannover.