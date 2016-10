Jans-Paul Ernsting spricht während einer Pressekonferenz. © Holger Hollemann/ARchiv

Handwerk

Handwerkskammer: Prächtige Zeiten für Handwerksbetriebe

Dem Handwerk in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover geht es so gut wie lange nicht mehr. Das Geschäftsklima liege auf dem Stand der Wiederaufbauphase nach dem Fall der innerdeutschen Grenze, teilte die die Handwerkskammer Hannover am Mittwoch mit.